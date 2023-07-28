Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu 28 Temmuz 2023 Cuma Saat: 11:45 Depremin vurduğu Hatay’da yıkım ekipleri, 40 dereceyi geçen Afrika sıcaklarına aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c38022b4525917ef24d673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Siyanür tespit edilen kuyuda define aramışlar! İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi Marmara Denizi'nin ortasında kabus! Yolcular baygınlık geçirdi MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın Sincar sorumlusu etkisiz hale getirildi Tanju Özcan HDP'ye 1 kilo kına göndermiş: ''Görünür bir yere sürmedikleri kesin!'' Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi İstanbul'da 70 bin TL'lik zammı kabul etmeyen kiracıya beyzbol sopalı saldırı Davutoğlu Akbelen'de: ''Bu katliamı derhal durdurun''