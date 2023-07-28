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Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu

Depremin vurduğu Hatay’da yıkım ekipleri, 40 dereceyi geçen Afrika sıcaklarına aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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