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  3. 07 Nisan 2019 12:10

Depremle gelen heyelan ilçeye bağlantı yolunu kapattı

Elazığ’da geçtiğimiz Perşembe akşamı 5.2 büyüklüğündeki deprem sonucunda meydana gelen heyelan 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yolu kapattı. Yolun açılması için Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın talimat verdiği öğrenildi. Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyünde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.31’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 11 köyde 50 evde hasar meydana geldi. Deprem...

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