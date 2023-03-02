Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:30 Güncelleme: 02 Mart 2023 Perşembe 14:30 Depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden olurken, 50 mezarın kaybolduğu iddia edildi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640088d65c5e66571f1c6ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım'' Uzman isim açıkladı: ''Bir ilimizde deprem riski %90 azaldı'' Altılı Masa'nın ''aday'' toplantısı öncesi flaş açıklama Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı