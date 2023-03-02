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Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp!

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Depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden olurken, 50 mezarın kaybolduğu iddia edildi...

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