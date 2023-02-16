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Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi yerle bir edip, 35 binden fazla canın yitirilmesine yol açan deprem kabusu sonrasında Türkiye'de depremden etkilenen Suriyeli mülteciler Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye dönmeye başladı.

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