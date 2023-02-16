Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 08:15 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi yerle bir edip, 35 binden fazla canın yitirilmesine yol açan deprem kabusu sonrasında Türkiye'de depremden etkilenen Suriyeli mülteciler Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye dönmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edbbeb4ce0531907520aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde gazetecilere yağmacı saldırısı Sağlık Bakanı Koca'nın deprem bölgesinde korku dolu anları 228 saat sonra mucizenin adı Mustafa oldu Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı 227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı