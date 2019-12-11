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  3. 11 Aralık 2019 08:00

Depremlerin ardından vatandaş sokağa döküldü

Balıkesir'de dün 23.14 sıralarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Balıkesir'de 4.6'lık deprem kamerada
Balıkesir'de 4.6'lık deprem kamerada
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