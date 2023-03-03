Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremlerin oluşturduğu 500 metrelik yarık uzaydan görüntülendi Depremlerin oluşturduğu 500 metrelik yarık uzaydan görüntülendi 03 Mart 2023 Cuma Saat: 13:10 Güncelleme: 03 Mart 2023 Cuma 13:10 Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6401c792f2061b371b3a8a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da fırtına çıktı; çadırlar yıkıldı! Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a tarihi çağrı e-Devlet EYT başvuru bölümü açıldı İstanbul'da dehşet anları! Kadını durdurmak için taksiye çarptı İstanbul'da büyük yangın! Bina alev topuna döndü İstanbul'da patlama! Akılalmaz hırsızlık kamerada! Cinsel organına sakladı Depremin yıkamadığı ilçe! 60-70 senelik evlerde çizik bile yok Her yerdeler! Köyleri istila eden tırtıllar vatandaşın kabusu oldu