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  4. Depremlerin oluşturduğu 500 metrelik yarık uzaydan görüntülendi

Depremlerin oluşturduğu 500 metrelik yarık uzaydan görüntülendi

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Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor.

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