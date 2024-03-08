Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar 08 Mart 2024 Cuma Saat: 13:50 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 13:50 Son dönemde peş peşe depremlerin yaşandığı Bursa'nın Gemlik körfezi bu sefer sevimli konuklarıyla gündemde. Marmara Denizi'nin gerçek sahipleri Gemlik Körfezi'nde ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eaed8e88894761a404a5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Faciadan dönüldü, uçağın tekerleği arabaların üstüne düştü Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı Sahte altın tuzağıyla 1,3 milyon TL'lik vurgun Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti! Antalya'da dev hortum kamerada! PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı