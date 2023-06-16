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  4. Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı

Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı

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Kayseri’de hırsızlar, bir depremzedenin Kahramanmaraş’taki depremde hasar gören evlerini yaptırmak için borç aldığı 500 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çaldı.

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