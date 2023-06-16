Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 11:40 Güncelleme: 16 Haziran 2023 Cuma 11:40 Kayseri’de hırsızlar, bir depremzedenin Kahramanmaraş’taki depremde hasar gören evlerini yaptırmak için borç aldığı 500 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648c2002abb39100b9676fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Geçersiz oy attım'' diyen Abdüllatif Şener fena yakalandı Dev anakonda paniği! Ağaçtaki yılanı görenler dehşete kapıldı İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı Panathinaikos-Olympiakos maçında büyük olay- Meşaleler, patlayıcılar derbiye damgasını vurdu Memelerinin yerinde nohut mu var'', ''Popon nerede'' yorumlarına bu yanıtı verdi Tanju Özcan, canlı yayına bağlanıp demediğini bırakmadı Kupa töreninde vali ile İYİ Partili isim arasında arbede Gökyüzünde ilginç anlar... Kütahya'da görüntülendi! Muğla'da Cayrokopter düştü; ünlü ismin eşi de yaralandı!