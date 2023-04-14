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  4. Depremzede ailenin dünyası bu tebligatla bir kez daha başlarına yıkıldı

Depremzede ailenin dünyası bu tebligatla bir kez daha başlarına yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremde birçok yakınını kaybeden 3 çocuklu depremzede çift, deprem korkusu ile geldikleri Antalya’da ikinci hüsranı yaşadı. Çift, önce 5 bin TL ile kiraladıkları yerin odunluktan çevrilme olduğunu, ardından ise adresi kiraya veren kişinin evin sahibi olmadığını öğrendi. Ev sahibinin şikayeti üzerine 1 ay süre verilen çift bugün bir kez daha sokakta kalma ile karşı karşıya...

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