Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:55 Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6589277446fdb13bc9031e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada