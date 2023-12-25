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Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı

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Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı.

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