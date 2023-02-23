Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!'' Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!'' 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 09:35 Hatay'da muhabirin mikrofon uzattığı depremzedeler "Çadır yok. Seracılık yaptığımız naylon seralarda kalıyoruz, sabaha yataklarımız ıpıslak oluyor" diyerek isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f70932f3e4a47dbf7fa613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökyüzünde tarihi an! Türkiye'den de görüntülendi Canlı yayında 50 milyon TL bağış yapan kişi Sedat Peker miydi? Depremzedeler için düzenlenen dostluk maçında ortalık karıştı Şelale keyfi korkunç bitti! Aynı aileden 1 ölü, 4 de yaralı var Deprem sonrası görülen korkunç manzara uzmanları da şaşırttı Depremde binaların yıkıldığı an drone kamerasında Mansur Yavaş: ''Mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz yola çıktı'' Arslantepe Höyüğü depremde ağır yara aldı Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi