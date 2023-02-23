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  4. Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!''

Depremzede böyle isyan etti: ''Çadır yok. Naylon seralarda kalıyoruz!''

Hatay'da muhabirin mikrofon uzattığı depremzedeler "Çadır yok. Seracılık yaptığımız naylon seralarda kalıyoruz, sabaha yataklarımız ıpıslak oluyor" diyerek isyan etti.

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