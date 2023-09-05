Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı 05 Eylül 2023 Salı Saat: 22:15 Güncelleme: 05 Eylül 2023 Salı 22:15 Adıyaman’da geçici prefabrik kentte kalan 3 çocuğun kaçırıldığı iddiası sonrası zanlıyı linçten polis ve jandarma kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f77e497ea1214c635293a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması Trafik magandası kadın sürücüye dehşeti yaşattı İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı İstanbul'da sağanak kabusu! Vatandaş kabusu yaşadı Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi! Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı İmamoğlu’ndan İBB'ye yönelik soruşturmaya çok sert tepki: ''Utanç verici! Delikanlı olun!''