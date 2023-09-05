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  4. Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı

Depremzede çocukları kaçırdığı iddia edilen zanlıyı linç ediyorlardı

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Adıyaman’da geçici prefabrik kentte kalan 3 çocuğun kaçırıldığı iddiası sonrası zanlıyı linçten polis ve jandarma kurtardı.

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