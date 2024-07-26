Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor 26 Temmuz 2024 Cuma Saat: 14:36 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'ndaki köylerinde devlet desteğiyle çilek bahçesi kuran depremzede kadınlar, hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a38a5bec0d1b4cf007d8c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti İstanbul'da 6 katlı apartman böyle yıkıldı Define avcıları 7 asırlık tarihin içinden geçti: Köstebek yuvasına çevirdiler Mehmetçik'ten hainlere ağır darbe: 15 hain daha öldürüldü Aman dikkat: Bu terapi sizi öldürebilir: İntihar bile edebilirsiniz... İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı Kasırga kabusa dönüştü: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul'da 500 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi