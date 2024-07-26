Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'ndaki köylerinde devlet desteğiyle çilek bahçesi kuran depremzede kadınlar, hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

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