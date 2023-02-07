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  4. Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor!

Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor!

Gaziantep'te deprem bölgesini ziyaret eden AK Partili Nurettin Canikli'nin kendisinden yardım isteyen bir vatandaşı

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