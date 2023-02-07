Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor! Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor! 07 Şubat 2023 Salı Saat: 12:20 Gaziantep'te deprem bölgesini ziyaret eden AK Partili Nurettin Canikli'nin kendisinden yardım isteyen bir vatandaşı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e217f5be8c05190a4ddd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor Depremzede vatandaş isyan etti, Habertürk yayını kesti Yüzyılın felaketi kamerada! Koca şehir üstüne çöktü! Gaziantep - Adana yolu ikiye yarıldı Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu hatay_havalimani_yolu_depremde_yikildi Enkaz bölgesi günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi