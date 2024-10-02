Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 10:26 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 10:26 Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ile Doğanyol ilçelerinde villa tipi evler hak sahiplerine teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fcf5c310f0d4357f044d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti İstanbul'da FETÖ'nün hücre evine operasyon İstanbul'da 4 katlı apartmanda yangın Karadeniz'de deniz yine yolu yuttu İran'ın İsrail'i vurduğu füzeleri Türkiye'den çıplak gözle de görüldü Organize suçlular ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı: ''Yeni bir döneme giriyoruz'' Netanyahu'dan İran'a ilk yanıt: ''Büyük bir hata yaptılar, bedelini ödeyeceler''