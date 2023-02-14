Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedeler için kurulan çadır kentte yangın Depremzedeler için kurulan çadır kentte yangın 14 Şubat 2023 Salı Saat: 07:55 Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb1436a6df517b332abaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bini aştı Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?'' ''Eski, dökük bir araç...'' Eleştiri oklarının hedefindeki Uğur Aslan'dan yeni açıklama Ellerinde Türk Bayrağı ile Hatay'a geldiler Haluk Levent gelişmeyi böyle duyurdu: ''Söz vermiştik, ilk alımlarımızı yaptık'' 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü?