Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 10:35 Depremin vurduğu Adıyaman'dan Kırıkkale yakınlarındaki yakınlarının yanına giden ailenin bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e350bcd3f95e41d84b35b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İskenderun Limanı 3'üncü günde hala yanıyor! Depremzededen kaçan muhabire tepki yağıyor Ekrem İmamoğlu paylaştı, Türkiye bir kez daha ağladı Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul'u işaret etti 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı Canlı yayında kahreden ayrıntı: Kameranın ışıkları kapandı, gerçek ortaya çıktı Bakan Varank'tan deprem açıklaması: ''Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu gördük'' Prof. Dr. Naci Görür depremin vuracağı bir sonraki noktayı açıkladı Dikkat! Sahte AFAD sitesi ile dolandırıyorlar!