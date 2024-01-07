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  4. Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

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