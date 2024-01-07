Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti 07 Ocak 2024 Pazar Saat: 21:25 Güncelleme: 07 Ocak 2024 Pazar 21:25 Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659aeca3952ba8def4012233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem