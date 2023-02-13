Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı 13 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 09:30 Adana’da depremzedelerin bebek bezini, konservesini, diş macununu, fırçasını çaldığı öne sürülen 10 zanlı tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e9d90656694b48540a5f47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahraman madenciden duygulandıran sözler Depremde yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı 170. saatte enkaz altından sağ çıkarıldı Yolcu otobüsü devrildi; onlarca yaralı var ABD'de UFO alarmı... Bir tanesi daha vuruldu - Güncel - ODATV Şeyma hemşirenin deprem anındaki görüntüleri Gaziantep'te 163 saat sonra gelen yaşam sevinci 7 yaşındaki Mustafa 163 saat sonra kurtarıldı Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı