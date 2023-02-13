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  4. Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı

Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı

Adana’da depremzedelerin bebek bezini, konservesini, diş macununu, fırçasını çaldığı öne sürülen 10 zanlı tutuklandı.

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