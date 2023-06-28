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Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı

Deprem felaketinin yaşandığı Malatya’da bayram sabahı mezarlıklarda gözyaşı hakimdi.

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