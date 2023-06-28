Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 11:40 Deprem felaketinin yaşandığı Malatya’da bayram sabahı mezarlıklarda gözyaşı hakimdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649bf1f87b188e26b35dc5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Örümcek Adam kurbanlık seçti Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu! 1,8 milyon kişi hacı oldu Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntü İstanbul'da binlerce kişi bayram namazını Ayasofya'da kıldı Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili Hindistan'a döndü! Askerden izinli gelmişti; cansız bedeni bulundu