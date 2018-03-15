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İSTANBUL'DA 2 TRAMVAY ÇARPIŞTI; YARALILAR VAR, SEFERLER İPTAL EDİLDİ !
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  3. 15 Mart 2018 11:40

Derbinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. (İHA)

Bilgin Pro
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