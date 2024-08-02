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  4. Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu

Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "sizi yanıltıyorlar" diyerek seslendi.

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