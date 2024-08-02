Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "sizi yanıltıyorlar" diyerek seslendi.

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