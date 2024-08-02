Anasayfa Video Galeriler Gündem Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 10:42 Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "sizi yanıltıyorlar" diyerek seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ac8dcbe0c369b5cf054923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı: Gece gündüze döndü ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor''