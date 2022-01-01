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Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı

İstanbul gecelerinde görüntülenen Deren Talu, kameraları görünce arkadaşlarıyla sıkış sıkış bindikleri taksiyle uzaklaştı.

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