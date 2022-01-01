Anasayfa Video Galeriler Gündem Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 20:50 İstanbul gecelerinde görüntülenen Deren Talu, kameraları görünce arkadaşlarıyla sıkış sıkış bindikleri taksiyle uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d0945961acc268ca622833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu İbo Show'da ''dansöz kıyafetsiz dansöz'' krizi! Oryantal Didem'in dansı da kıyafeti de olay oldu Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! Dün fırtına bugün deniz keyfi... Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi