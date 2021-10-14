Anasayfa Video Galeriler Gündem Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 08:10 Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece Derin'in büyük yalanı sonunda ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz 34. son bölüme damga vuran final sahnesi.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6167bbb901180d57f2380c37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası Emekli Korgeneral Karakuş: ''1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü'' ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı Cezayı duyunca fenalık geçirdi