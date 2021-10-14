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Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece Derin'in büyük yalanı sonunda ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz 34. son bölüme damga vuran final sahnesi..

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