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  3. 09 Ekim 2018 15:54

Derya Tuna nasıl aldatıldığını anlattı

4 Kadın Zamanı programına konuk olan Derya Tuna, İbrahim Tatlıses tarafından nasıl aldatıldığını anlattı.

Bilgin Pro
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