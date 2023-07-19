Anasayfa Video Galeriler Gündem Derya Uluğ konser öncesi fenalaştı! Derya Uluğ konser öncesi fenalaştı! 19 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:06 İki gün önce havuzda düşerek başından yaralandığı ve bu kazayı sakladığı öğrenilen ünlü sanatçı Derya Uluğ, Yalova konseri öncesi fenalaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b7a77aed6d506ddf545a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi İki ayaklı ''hayvan'', 4 ayaklı canı pompalı tüfekle katletti İstanbul'daki inşaatta can pazarı! İşçiler 14'üncü katta mahsur kaldı Soylu'nun seçim vadi ortalığı karıştırdı: Trafikte ceza yağıyor! İstanbul'da pişkin taksiciden pes dedirten sözler Karadenizliye ''imkansız'' de otur izle! Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Dedesinden miras kalmıştı; ayda 50 bin TL kazandırıyor... Uçakta büyük panik! Yolcular bayıldı