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Derya Uluğ konser öncesi fenalaştı!

İki gün önce havuzda düşerek başından yaralandığı ve bu kazayı sakladığı öğrenilen ünlü sanatçı Derya Uluğ, Yalova konseri öncesi fenalaştı.

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