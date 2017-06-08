  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Haziran 2017 12:45

Destekleyen de var karşı çıkanda

BURSA’da Otosansit metro istasyonu durağında başlayan "Bayan yolcularımıza öncelikli vagon" uygulamasına bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları da destek verdi.

Video Galeri
'Anne ile temas edemeyen bebek risk taşıyor'
'Anne ile temas edemeyen bebek risk taşıyor'
Video Galeri
Milli futbolcu İbiza'da stres atıyor
Milli futbolcu İbiza'da stres atıyor
Video Galeri
Küçük Ela için seferberlik
Küçük Ela için seferberlik
Video Galeri
Bingölde 5 odalı sığınak ele geçirildi
Bingölde 5 odalı sığınak ele geçirildi
Video Galeri
Cinsel istismardan gözaltına alınan zanlıya ambulansta linç girişimi
Cinsel istismardan gözaltına alınan zanlıya ambulansta linç girişimi
Video Galeri
10 yaşında 165 kilo olan çocuk ameliyat olmazsa ölebilir
10 yaşında 165 kilo olan çocuk ameliyat olmazsa ölebilir