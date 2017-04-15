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  3. 15 Nisan 2017 00:20

Dev ayna kafasına düştü: O anlar kamerada

Masasında oturan adamın kafasına ayna düştü.

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CHPli vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı
CHPli vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı
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Şehit ateşi Yozgata düştü
Şehit ateşi Yozgata düştü
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Kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlara suçüstü
Kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlara suçüstü
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ABDnin saldırısında 36 DEAŞ militanı öldürüldü
ABDnin saldırısında 36 DEAŞ militanı öldürüldü
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Ayvalıkta 43 göçmen Sahil Güvenlikten kaçamadı
Ayvalıkta 43 göçmen Sahil Güvenlikten kaçamadı
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Bitliste PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama
Bitliste PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama