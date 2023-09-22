Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu 22 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:00 Güncelleme: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00 Depremin vurduğu Hatay’da kolonlarına zarar verilerek iş makinesiyle yıkılan 3 binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650d4995e27b6529832a2a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor'' Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu: ''Blöf mü yapıyorsunuz?'' Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...'' Karabağ'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi