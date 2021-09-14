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Dev FETÖ operasyonu: 143 gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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