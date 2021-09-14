Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev FETÖ operasyonu: 143 gözaltı kararı var Dev FETÖ operasyonu: 143 gözaltı kararı var 14 Eylül 2021 Salı Saat: 09:35 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614042b70694a24cd932fc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''İstediğin yere şikayet et'' diyen taksicinin cezası belli oldu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü Yasak Elma'nın yeni sezonuna damga vuran sahne İTÜ birincisi öğrencinin bu sözleri gündeme damgasını vurdu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Çalıştığı yerden parasını alamayan işçi... İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı Yılmaz Erdoğan'dan Netflix sürprizi Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü