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Dev finalin ev sahibi İstanbul'a turist akını

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Yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için taraftarların İstanbul'a gelişi devam ediyor.

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