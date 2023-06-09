Dev finalin ev sahibi İstanbul'a turist akını

Yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için taraftarların İstanbul'a gelişi devam ediyor.

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