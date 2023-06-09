Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev finalin ev sahibi İstanbul'a turist akını Dev finalin ev sahibi İstanbul'a turist akını 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 15:35 Güncelleme: 09 Haziran 2023 Cuma 15:35 Yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için taraftarların İstanbul'a gelişi devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64831c973e69304324460fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nesrin Cavadzade şarkıcılığa soyundu, sosyal medya ikiye bölündü Diş ameliyatı için gitti; gözünü yoğun bakımda açtı Fırıncıya ''ucuza ekmek satıyor'' davası Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu Bodrum'da isyan ettiren manzara! 1.295 TL'lik ceza onları durduramadı Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Oto kaçakçılarına ''Fren'' operasyonu: 10 ilde çok sayıda araca el konuldu İstanbul'da aile içi cinayet! Annesi ''ben yaptım'' dedi ama... Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti