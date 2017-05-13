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  3. 13 Mayıs 2017 01:15

Dev fuhuş operasyonu: 30 gözaltı

Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda İstanbul, Hatay ve Adana’da 23’ü kadın 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık raporu almaya götürülürken başlarına market poşeti geçirerek yüzlerini gizlemeye çalıştı.

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Kılıçdaroğlu, Arı İnanı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Arı İnanı ziyaret etti
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Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
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Atatürk Havalimanında faciadan dönüldü
Atatürk Havalimanında faciadan dönüldü
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Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
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3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
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Başkentte silahlı saldırı
Başkentte silahlı saldırı