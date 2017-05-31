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  3. 31 Mayıs 2017 11:45

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Rusya'dan Türkiye' ye direkt doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
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Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
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Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
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Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
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Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
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Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu
Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu