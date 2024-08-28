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Dev gemi Marmara Denizi'nde sürüklendi

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Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen Ro-Ro gemisi, Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Ambarlı Limanına demirletildi.

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