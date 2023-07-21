  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dev hortum saniye saniye kamerada

Dev hortum saniye saniye kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor
Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu
Otoyolda ''belasını'' arıyordu; buldu! Ters şeritte korkunç kaza
Trafik magandası genç kadına kabusu yaşattı
Edirne'de katliam gibi kaza: 4 ölü
Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha!
İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü
İş dünyasıyla buluşan Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı
Tatil beldesinde ''beton loca'' krizi