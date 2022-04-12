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  4. Dev Kobani operasyonu: Aralarında HDP'li isimler de var, 91 gözaltı

Dev Kobani operasyonu: Aralarında HDP'li isimler de var, 91 gözaltı

Kobani soruşturmasında 13 ilde aralarında belediye yöneticilerinin de olduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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