Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev Kobani operasyonu: Aralarında HDP'li isimler de var, 91 gözaltı Dev Kobani operasyonu: Aralarında HDP'li isimler de var, 91 gözaltı 12 Nisan 2022 Salı Saat: 11:31 Kobani soruşturmasında 13 ilde aralarında belediye yöneticilerinin de olduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625538de7f1f3e4cf8322d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedenleri bulundu, bir şehir uyumadı Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay gönderme Polisin sürücüsüz araç ile sınavı! Polis çevirmesinde ilginç anlar Takım elbiseli hırsız kamerada Sarıgül bu kez kameraya toprak fırlattı Cübbeli Ahmet sosyal medyayı salladı: ''Bir faydası yok, bir de sohbet bölüyor'' Eski MHP'li isme saldırının görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da genç kadına sokak ortasında kabusu yaşattılar Yine Suriyeliler, yine Suriyeliler... Kamu binası savaş alanına döndü