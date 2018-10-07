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  3. 07 Ekim 2018 17:50

Dev maçta kazanan Anadolu Efes

Derbide gülen taraf Anadolu Efes oldu.Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin ilk haftasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’i konuk etti. Zorlu geçen mücadeleyi konuk ekip 73-70 kazandı ve zorlu maratona galibiyetle başladı. (İHA)

Bilgin Pro
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