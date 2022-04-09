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Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada

İstanbul Esenler'de bir zincir marketin şarküteri reyonunda fareler cirit attı. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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