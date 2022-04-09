Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 17:15 İstanbul Esenler'de bir zincir marketin şarküteri reyonunda fareler cirit attı. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62519506c6e46c7f051ca103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil’den çirkin Ukrayna espirisi Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''6'lı masada PKK var''