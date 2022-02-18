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  4. Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı

Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Merkezli 19 ilde farklı tarihlerde 83 şüpheliye yönelik yapılan sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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