Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 13:20 İstanbul Merkezli 19 ilde farklı tarihlerde 83 şüpheliye yönelik yapılan sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f72f58a33be04730c66f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var! Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar! İstanbul'da kumar baskını: Milyonlarca lira ceza yağdı!