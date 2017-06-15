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  3. 15 Haziran 2017 20:45

Dev timsahla gösteri canından ediyordu

Tayland’da dev timsahla gösteri yapan adam az kalsın kafasından oluyordu.

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Spikere canlı yayında dalga sürprizi
Spikere canlı yayında dalga sürprizi
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Şehide veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı
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Suriye’li gruptan işçi servisine taşlı, sopalı saldırı
Suriye’li gruptan işçi servisine taşlı, sopalı saldırı