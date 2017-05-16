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  3. 16 Mayıs 2017 11:15

Dev timsahları elleri ile beslediler

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, dev timsahları elleriyle besledi.

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Trafikte tehlikeli sohbet
Trafikte tehlikeli sohbet
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Uğur Okulları, “Anadolu Rüyası” Kültür Projesi İle Kaybolan İzlere Işık Tuttu
Uğur Okulları, “Anadolu Rüyası” Kültür Projesi İle Kaybolan İzlere Işık Tuttu
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Maçka’da PKK'lılarla silahlı çatışma
Maçka’da PKK'lılarla silahlı çatışma
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Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı
Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı
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Motosikletten silahlı saldırı: 2 yaralı
Motosikletten silahlı saldırı: 2 yaralı
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Trafik magandası eski model araçla sahil yolunu birbirine kattı
Trafik magandası eski model araçla sahil yolunu birbirine kattı