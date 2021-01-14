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  3. 14 Ocak 2021 18:00

Dev yakıt tankı böyle yola savruldu!

ABD'nin Montana eyaletinde fırtınanın etkisiyle kopan 19 bin litrelik yakıt tankı yola savruldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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