Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:58 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:58 Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sonucu küllerin 5 bin metreye kadar yükseldiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cdee5f7ab23aacca0a1b15" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!