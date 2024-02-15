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  4. Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama

Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama

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Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sonucu küllerin 5 bin metreye kadar yükseldiği bildirildi.

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