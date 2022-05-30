Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev yılan paniği: Burun buruna geldi, korkup çığlık attı Dev yılan paniği: Burun buruna geldi, korkup çığlık attı 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 20:10 Aydın'da çilek tarlası sahibi bir kadının gördüğü 2.5 metre boyundaki dev yılan, büyük bir paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6294fa7a2627125ecb1c4093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da minibüs kazası: Çok sayıda yaralı var Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! Otomobilinden bıçakla inip, baba ve oğluna dehşeti yaşattı Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı 6 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dehşet! Adım adım takip edip 2 kadına kabusu yaşattılar MHP'li belediye ''Rio kızları''nı Türkiye'ye getirdi ortalık karıştı