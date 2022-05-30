Dev yılan paniği: Burun buruna geldi, korkup çığlık attı

Aydın'da çilek tarlası sahibi bir kadının gördüğü 2.5 metre boyundaki dev yılan, büyük bir paniğe neden oldu.

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