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  3. 14 Haziran 2019 15:32

Dev yolcu uçağı Saros Körfezi'ne batırıldı

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı.

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