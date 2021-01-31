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  3. 31 Ocak 2021 16:25

Deva Partisi Zonguldak il başkanı canlı yayında küfür etti

Deva Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, katıldığı yerel bir televizyon kanalında canlı yayının başladığını fark etmeyerek küfür etti.

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