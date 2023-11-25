Anasayfa Video Galeriler Gündem DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 17:55 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 17:55 Erzurum'un Horosan ve Karayazı ilçelerinde DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65620aeb4c0d7fdf890f7413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü Kocaeli'de fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı