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Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı

Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinin yanı sıra Aksaray'da da cami minaresinin yıkılmasına neden kum fırtınasına ait görüntüler ortaya çıktı. Kum fırtınasının görüntüleri, araç içindeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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