Anasayfa Video Galeriler Gündem Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 23:01 Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinin yanı sıra Aksaray'da da cami minaresinin yıkılmasına neden kum fırtınasına ait görüntüler ortaya çıktı. Kum fırtınasının görüntüleri, araç içindeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60983f83dd1bce5a2e6f0463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Anneler Günü'nde kahreden olay! Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel'' Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı!