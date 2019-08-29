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  3. 29 Ağustos 2019 10:54

Devasa petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle gemi trafiği durduruldu.

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