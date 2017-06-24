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  3. 24 Haziran 2017 11:15

Devasa Vatozların mumyası yapıldı

Beylikdüzü’nde içerisinde bin 500’den fazla deniz canlısı mumyasının bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne "Denizlerin Batman"ı diye bilinen 14 yeni mumya vatoz balığı eklendi. Yeni mumyaların ilk ziyaretçileri ise anaokulu öğrencileri old

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Bir kamyon çelik miğfer satın aldı
Bir kamyon çelik miğfer satın aldı
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Boğa bayramı şaşırdı!
Boğa bayramı şaşırdı!
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Tatilciler gitti, İstanbulda yollar boş kaldı
Tatilciler gitti, İstanbulda yollar boş kaldı
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Bakırköyde tüpgaz patlaması! Bir iş yeri harabeye döndü
Bakırköyde tüpgaz patlaması! Bir iş yeri harabeye döndü
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Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı
Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı
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Yüksekten düşen kaya can aldı
Yüksekten düşen kaya can aldı